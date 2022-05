Boris Becker & Lilian: Trennung! Sie braucht Boris nicht mehr

Der Schock über die Strafe von 2,5 Jahren Knast für seine Insolvenz-Verstöße steckt Boris noch in den Knochen. Laut Informationen, die aus dem Gefängnis nach draußen drangen, quält er sich fürchterlich mit seinem neuen Leben: Platzangst in der Zelle, Beschwerden über Essen und Hygiene bei genervten Mithäftlingen (Becker darf nur zwei Mal die Woche duschen), das ständige Drücken des Notruf-Knopfs sorgten in den ersten Gefängnis-Tagen für Aufregung hinter den dicken Mauern. Mittlerweile soll Boris zwar in einen etwas angenehmeren Trakt verlegt worden sein, wo er sogar arbeiten könnte – doch es dürfte ihm mittlerweile klar sein, dass die kommenden Monate kein Aufenthalt in einem Luxus-Hotel werden, sondern die Hölle auf Erden.

Und es dürfte ihm noch einiges mehr klar werden in den endlosen Stunden in seiner Einzelzelle: Hatte er die letzten Jahre immer wieder öffentlich abgestritten, überhaupt in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken, realisiert er jetzt, nach dem Urteil: Die ganze Welt weiß, dass ich nie wieder auf die Beine komme. Millionen-Schulden, Insolvenz, die ständige Gefahr neuer Verstöße und Strafen – ein Albtraum. Eine Demütigung, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Auch seinen Frauen und Kindern gegenüber war Becker wohl nicht ehrlich, was diese heikle Sache anging: Lilly, Mutter seines Sohnes Amadeus, warf wutentbrannt schreiend die Möbel aus dem Fenster, als sie erfuhr, wie eng es wirklich wird – auch für sie denn das Scheidungsverfahren läuft ja noch. Und Lilian, Boris’ aktuelle Freundin?