Boris Becker: Was macht er nach seinem tragischen TV-Aus?

Wie Boris mit dieser Schlappe umgeht? Ganz gut, wie es aussieht. Zwar ist unklar, wann genau die Show gedreht wurde, aber der 57-Jährige zeigt sich auf Social Media ziemlich unbeeindruckt von seinem TV-Aus. So war er zum Beispiel als Experte für Eurosport bei den Australian Open dabei und verfolgte das Finale, in dem Jannik Sinner gegen Alexander Zverev gewann. Am 18. Januar war er zusammen mit Schauspieler Heino Ferch beim Bundesliga-Spiel von Bayern München gegen den VfL Wolfsburg – und war top drauf. Es scheint ihm wenig auszumachen, dass seine Ex Lilly gerade im Dschungelcamp für eine Menge Wirbel sorgt.

Außerdem hat Boris seit Anfang des Jahres zusammen mit Andrea Petkovic den Podcast „Becker Petkovic“, in dem sie aktuelle Themen aus der Tenniswelt besprechen. Anscheinend geht’s ihm also gar nicht so schlecht. Ob er sich vielleicht doch nochmal an eine Staffel von „7 vs. Wild“ wagt? Wir sind gespannt!