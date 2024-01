Brad Pitt: Jetzt zeigt er seine neue Freundin

Hollywoodstar Brad schreckte offenbar davor zurück, seine neue Beziehung offiziell zu machen und damit Ines den klickenden Kameras der Paparazzi auszusetzen. Schließlich muss sich die 31-Jährige, die als Edelstein-Sachverständige bei der Juwelier-Brand Anita Ko Jewelry arbeitet, erst noch an das Leben als Promi gewöhnen! Doch jetzt nahm das Paar offenbar Brads 60. Geburtstag zum Anlass, um die Heimlichtuerei zu beenden: Mit Freunden und Familie feierte das Paar zunächst beim Promi-Italiener "Mother Wolf" in Hollywood.

(Brad übrigens in einem selbst designten Hemd) – um schließlich gemeinsam das Lokal zu verlassen und sich vor der Tür ganz entspannt von den wartenden Fotografen ablichten zu lassen. Bestens gelaunt schlenderte das Paar zur wartenden Limousine. Nur einen Tag später düste Brad dann mit Ines in den Liebesurlaub nach Paris – und störte sich auch dort nicht an den Kameras.