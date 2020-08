Brad Pitt: Liebes-Hammer! Ist dieses deutsche Model seine neue Freundin?

In Südfrankreich haben Paparazzi den Hollywood-Star beim Knutschen mit dem Model Nicole Poturalski abgelichtet. "Sie waren wie verliebte Teenager", berichtet jetzt ein Insider der amerikanischen "OK!". "Sie haben sich geküsst und Brad war ihr total zugewandt. Er war an einem relativ öffentlichen Ort, aber es schien ihm nichts auszumachen, dass Leute ihn sahen. Sie ist eine wahre Schönheit und offensichtlich viel jünger als er." Ob die beiden wirklich ein Paar sind, wurde noch nicht bestätigt.