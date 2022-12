Brad William Henke: Der "Orange Is the New Black"-Star ist tot

Jetzt müssen die Fans von Brad William Henke ganz stark sein. Der US-Schauspieler, der vielen aus Serien wie "Orange Is the New Black" und Chicago Hope" bekannt ist, ist im Alter von nur 56 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wird von seiner Familie gegenüber "Deadline" bestätigt. Bisher ist nur bekannt, dass Brad am 28. November im Schlaf gestorben ist. Weitere Details zur Todesursache sind bisher nicht bekannt. Der TV-Star hinterlässt nicht nur seine Frau Sonja, sondern auch seine Stieftochter Leasa, seinen Stiefsohn Aaden und seine Enkelin Amirah.