"Bridgerton": Star-Stylist Marc Pilcher stirbt mit 53 Jahren

Trauriger Abschied von Marc

"Der Verlust von Marc Pilcher, dem brillanten und visionären Haar- und Make-up-Stylisten der ersten Staffel von 'Bridgerton', macht mich untröstlich. Marc war so leidenschaftlich bei seiner Arbeit und so unglaublich talentiert", schreibt Nicola Coughlan (Penelope Featherington) auf Instagram. In ihrem Post macht sie außerdem auf die Gefahren von Covid-19 aufmerksam. "Bitte, lasst euch impfen und tragt eine Maske, um euch und andere zu schützen", fordert sie ihre Follower auf. Phoebe Dynevor ( Daphne Bridgerton) teilt den Beitrag ihrer Kollegin und schreibt dazu nur "Finde keine Worte". Der Schock sitzt bei allen "Bridgerton"-Stars sehr tief.

Während seiner Karriere stylte Marc beispielsweise auch Celebs für "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" und "Downton Abbey". Sein Make-up und seine Frisuren für "Maria Stuart, Königin von Schottland" brachten ihm sogar eine Nominierung für den Oscar ein!