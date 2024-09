Brigitte Bardot wird 90: Kontrovers, radikal, ikonisch – Ein Sex-Symbol feiert Geburtstag

Sich selbst beschreibt Brigitte Bardot als hässlich, als sie ein Teenager war – sie habe dunkles Haar, eine Brille und eine Zahnspange gehabt. Und trotzdem zierte sie im zarten Alter von 15 Jahren bereits das Cover des Fashion-Magazins "Elle". Was folgte, war eine Filmkarriere, die sich sehen lassen kann: Sie spielte unter anderem in "…und immer lockt das Weib" (1956), "Die Wahrheit" (1960), "Die Verachtung" (1963) und "Viva Maria!" (1965) und wurde in dieser Zeit auf der ganzen Welt berühmt. So berühmt, dass ihr Einfluss auf das Bild von Weiblichkeit dramatisch änderte.