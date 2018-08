Brigitte Nielsen: Große Sorge nach der Geburt ihrer Tochter!

Erst vor zwei Monaten hat ihr Töchterchen Frida zur Welt gebracht - mit 54 Jahren! Doch jetzt sind neue Bilder aufgetaucht, die Sorgen machen...

Brigitte Nielsen: So verlief ihre Schwangerschaft wirklich!

Was ist mit Brigitte Nielsen los?

Ein Paparazzo hat Brigitte Nielsen bei einem Spaziergang in Los Angeles abfotografiert. Eigentlich nichts besonderes, doch der -Str lief am Gehstock! Doch warum braucht sie die Gehhilfe? Hat sie Geburt ihrer Tochter doch nicht so gut überstanden wie angenommen?

Eine Antwort bekommen die Fans nicht.

Diskussion über die Schwangerschaft

Die Schwangerschaft von Brigitte Nielsen wurde viel diskutiert. Kein Wunder, mit 54 Jahren ist die Blondine in einem ziemlich hohen Alter um ein Baby zu bekommen. Doch Tochter Frida ist ein absolutes Wunschkind. "Es war ein langer Weg. Was ich anderen Frauen mitgeben will, ist, dass alles möglich ist. Aber man muss realistisch bleiben. Es gab eine Menge Enttäuschungen. Mein Ehemann und ich haben darauf so viele lange Jahre gewartet. Endlich habe ich meine kleine Prinzessin", verriet die Ex von gegenüber "People".