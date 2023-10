Britney Spears: Ihre Ex-Lover haben Angst vor ihrer Autobiografie!

Justin ließ nach dem Liebes-Aus mit dem Diss-Track "Cry Me a River" die Kassen klingeln und redete immer wieder schlecht über sie. Britney wirft ihm vor, dadurch eine Mitschuld an ihrem späteren Schicksal gehabt zu haben: "Er hat die Gelegenheit genutzt, sich 20 Jahre später zu entschuldigen. Timing ist alles. Gutes Timing ist der Hammer!", stichelte Britney bereits. Die genauen Details zum damaligen Clinch scheinen aber bis heute unter Verschluss zu sein, sonst wäre Justin wohl nicht so erpicht darauf, die Buchveröffentlichung zu stoppen. Und auch Brits Ex-Affäre Colin hat Fracksausen! 2003 war er mit der damaligen Pop-Prinzessin liiert. In dieser Zeit hatte der Schauspieler immer wieder Probleme mit Drogen. Ob er Britney sogar an sie heranführte? Bald werden wir Britneys Meinung dazu kennen! Dass sie mit Ex-Mann Kevin Federline eine Schlammschlacht hinter sich hat, wissen wiederum die meisten. Nach drei Monaten heiratete sie den Tänzer, bekam die Söhne Sean und Jayden. Dann folgte urplötzlich die Scheidung, Sorgerechtszoff vor Gericht inklusive. Der Kontakt zu ihren Kindern ist heute nur noch sporadisch. Ob ihre Bekenntnisse daran etwas ändern könnten? Neu in den Reihen der Zitternden ist Noch-Ehemann Sam Asghari, von dem Brit sich im August trennte. Er selbst erhob nach der Trennung Fremdgeh-Vorwürfe gegen sie, und auch dazu dürfte sie einiges zu sagen haben. Zwar war die finale Fassung eigentlich längst fertig, aber wir wissen ja: Britney ist immer für eine Überraschung gut!