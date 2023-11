Justin Timberlake & Jessica Biel: Die Aussagen von Ex Britney Spears gefährden ihre Beziehung

Immerhin gilt die Ehe der Hollywood-Stars ohnehin als angeknackst, seit Justin bei Dreharbeiten im Jahr 2019 heftig mit seiner damaligen Co-Darstellerin Alisha Wainwright fremdflirtete und sich später öffentlich bei seiner Frau für den Fehltritt entschuldigen musste. Was die Aussagen seiner Ex Britney Spears betrifft, so hüllt sich der Sänger allerdings weiterhin in tiefes Schweigen … Am 19. Oktober feierten Justin und Jessica, die seit immerhin 16 Jahren zusammen sind, ihren elften Hochzeitstag. Schon zum zehnten Ehejubiläum hatte die Schauspielerin im Gespräch mit "Vanity Fair" zugegeben, sie und Justin hätten als Paar "einige Höhen und Tiefen durchlebt." Doch derzeit dürfte die Stimmung zwischen den beiden nach den aktuellen Enthüllungen durch Justins Ex Britney endgültig am Nullpunkt angekommen sein! Es bleibt also abzuwarten, ob es für das Hollywood-Couple auch noch einen zwölften Hochzeitstag geben wird …