Aus Schaden wird Britney offenbar nicht klug, denn bereits im Jahr 2020 sorgte sie für Schlagzeilen, nachdem sie durch eine unbeaufsichtigt brennende Kerze ihr Home-Gym in Brand setzte … Bisher ist Britney glimpflich davongekommen, der Super-GAU blieb aus. Aber wie lange noch? Ihre Anhänger sind alarmiert, manch einer rechnet mit dem Schlimmsten: "Wenn das so weitergeht, ist sie bald tot!" Ein Nutzer formuliert die Lage so: „Ich war nie Befürworter ihrer Vormundschaft, aber sie braucht unbedingt einen Betreuer an ihrer Seite. So kann es nicht weitergehen“. Klar ist: Eine erneute Vormundschaft kann nicht die Lösung sein. Doch ganz auf sich gestellt ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis Britney das Glück verlässt ...