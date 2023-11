Britney Spears: Ihr Vater hielt sie wie eine Sklavin

Zwischen 2013 und 2017 stand die Sängerin für ihre damalige Las Vegas-Show "Piece of Me" auf der Bühne. Was niemand bisher wusste: 2014 war Brit auf Anweisung ihres Dads einen Monat lang in der Entzugsklinik! Doch laut Britney waren Drogen oder Alkohol nicht das Problem, sondern herkömmliche Vitamin-Präparate: "Mein damaliger Freund Charlie Ebersol hat sehr viel Sport gemacht und verschiedene Nahrungsergänzungsmittel eingenommen. Auch mir gab er Energiebooster, die allerdings nicht verschreibungspflichtig waren, sondern ganz normal in jeder Drogerie erhältlich. Doch meinem Vater gefiel das nicht. Also zwang er mich, damit aufzuhören und schickte mich in die Rehab", so Brit. Für sie eine besonders prägende Erfahrung: "Ich war einen Monat lang in einer Einrichtung in Malibu mit all den Heroin- und Crackabhängigen. Es war schrecklich, dort alleine zu sein." 2019 dann die nächste Zwangseinweisung! Als alle dachten, dass die Musikerin ihre Vegas-Show wegen der gesundheitlichen Probleme ihres Vaters unterbrochen hätte, saß sie in Wirklichkeit erneut im Entzug. Der Grund: Vater Jamie hatte wieder Vitaminpillen in Brits Handtasche gefunden …

Besonders tragisch: Britney spricht in ihrer Autobiografie erstmals über einen geplanten Suizidversuch. Nachdem Jamie sie in eine Psychiatrie einweisen ließ und seiner Tochter drohte, vor Gericht zu gehen, sollte sie sich dagegen wehren, spielte Britney mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen: "Wie habe ich es bloß geschafft, mich damals nicht umzubringen? Fast jeder in meiner Situation hätte es getan. Darüber nachzudenken, wie nah ich dran war, es zu tun, bringt mich zum Weinen", so Brits traurige Beichte.