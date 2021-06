Britney Spears: Skandal-Enthüllung vor Gericht!

Die Verhandlung über die Vormundschaft der Sängerin fand nun vor Gericht statt. Britney war für ihre Aussage per Telefon zugeschaltet. Sie wirkte klar und gefestigt. In ihrem Statement wurde eines sofort klar: Sie hasst ihren Vater und will befreit werden. So betonte sie gegenüber der Richterin: "Er hat es geliebt, mich zu verletzen!" Doch bei diesem Vorwurf blieb es nicht. Britney beschrieb in ihrer knapp 25-minütigen Rede, dass sie traumatisiert, unglücklich ist und jeden Tag weint.