In der Folge übernimmt Britney Spears Vater Jamie Spears 2008 ihre Vormundschaft. Der Sängerin selbst wird jede Chance auf Erholung und Rückkehr in ein normales Leben verwehrt. Zwar veröffentlichte sie auch während dieser Zeit in Gefangenschaft neue Musik, doch unter den Bedingungen ihres Vaters, wie sich jetzt im Verfahren herausstellte. Das Gericht in Los Angeles wird nun erneut über Britney Spears Vormundschaft entscheiden. Der erste Antrag der Sängerin wurde bereits abgelehnt. Für den 14. Juli 2021 ist der nächste Termin angesetzt. Insbesondere die Entlassung ihres Pflichtverteidigers spielt Britney im Kampf um ihre Freiheit in die Karten, denn sie kann sich nun einen eigenen Verteidiger suchen.

Doch was plant Britney Spears bei einem erfolgreichen Ausgang ihrer Klage? Ob sie mit der Musik weitermacht oder sogar ein Kind mit ihrem aktuellen Freund bekommt, dazu hat sich die Sängerin bislang noch nicht geäußert. Eins ist klar: Ihre Freiheit wird Britney Spears nach 13 Jahren in Gefangenschaft mit Sicherheit ausleben! Unterstützung dafür erhält sie von ihren Fans, Musikerkollegen wie Christina Aguilera und zuletzt auch von ihrer jüngeren Schwester Jamie Lynn Spears, die sagte: „Das Einzige, was für mich zählt, ist ihr Glück.“ Hoffentlich findet die Pop-Ikone der 2000er dieses bald wieder und kann sich aus den Fängen ihres Vaters befreien.

