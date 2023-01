Britney Spears: Jetzt ergreift sie die Flucht

Das ist verdächtig: Nachdem Britneys Eltern nach dem Ende des Vormundschaftsprozesses um ihre Tochter monatelang abgetaucht waren, tauchten Jamie und Lynne Spears nun plötzlich wieder auf. Und zwar gemeinsam! Das seit Jahren zerstrittene Ex-Paar landete kurz vor Weihnachten am Flughafen von Los Angeles. Erstaunlich … Was steckt dahinter? Offenbar eine Mission. Und natürlich geht’s dabei wieder mal um Britney! Die beiden würden versuchen, erneut die Kontrolle über ihre Tochter zu erlangen, sickerte aus ihrem Umfeld durch. Auslöser war offenbar ein Insta-Video von Brit, auf dem sich der einstige Popstar mit Sahne einschmiert und den Mittelfinger in die Kamera hält. Der krönende Abschluss einer langen Reihe von wirren Botschaften, Pöbeleien und bizarren Nackedei-Pics auf Social Media. Und für viele Fans so empörend wie besorgniserregend, wie sich aus den Kommentaren ablesen lässt.

Doch auch für Mutter und Vater Spears war nun offenbar eine rote Linie überschritten: Wie aus Insiderkreisen zu hören ist, stiegen Jamie und Lynne in den Flieger, um bei Brit und ihrem Mann Sam eine Notfall-Intervention zu starten! Immerhin meldeten sie ihr Kommen vorher telefonisch an, heißt es. Aus ihrer Sicht ein dämlicher Fehler – denn Britney und Sam stiegen daraufhin ihrerseits in den Flieger und machten sich eilig vom Acker! Reiseziel: eine Insel, irgendwo in der Sonne – und weit weg von der nervigen Verwandtschaft … Dumm gelaufen für die Spears-Eltern.