Jennifer Lopez: Patchwork-Drama! Ergreift Ben Affleck jetzt die Flucht?

Ob Marcs Sorge wirklich begründet ist? Unklar. Aber fest steht, dass Ben sich in der Vergangenheit tatsächlich nicht immer unter Kontrolle hatte: Seit über 20 Jahren kämpft der Schauspieler gegen seine Alkohol- und Tablettensucht, wurde auch in den letzten Jahren immer wieder rückfällig. Und für seine Stimmungsschwankungen ist Ben auch an Filmsets berüchtigt … Am schlimmsten für Marc ist jedoch, dass J.Lo mit den Kids zu Ben nach Los Angeles gezogen ist, während Marc noch immer in der einst gemeinsamen Wahlheimat Miami lebt. Kontrolle? Regelmäßiger Kontakt? Unmöglich! Ob Jennifer den ganzen Wirbel nachvollziehen kann? Wohl kaum. Denn sie schwärmte erst kürzlich von ihrem neuen Leben mit Ben: „Ich bin so froh und glücklich und stolz, dass ich mit ihm zusammen sein kann!“

