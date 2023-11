Britney Spears: Ihre Mutter verscherbelte ihre Sachen im Netz

Wer so eine Familie hat, braucht keine Feinde mehr! Das Drama um Britney Spears geht weiter: Schon in ihrem kürzlich erschienenen Buch "The Woman in Me" schrieb die Sängerin, ihre Mutter hätte stillschweigend Brits persönliche Dinge wie alte Puppen und Tagebücher entsorgt. Doch nun kommt raus: Lynne Spears hat sich auch bereichert! Die 68-Jährige soll schon seit 2018 klammheimlich gebrauchte Kleidung ihrer Tochter im Netz und im "Connie's Jewelry and Gifts"-Shop in Britneys Heimatort Kentwood zu Geld machen!