Britt Hagedorn: Unfall-Drama um die Ex-Talkshow-Ikone!

Die 50-Jährige hatte sich damals sogar Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen - es war zunächst unklar, ob sie wieder Laufen könne. Mittlerweile stehe sie wieder auf beiden Beinen. Jedoch will sie künftig einiges anders machen: "Ich fahre auch nicht mehr Ski – und auf ein Pferd werde ich mich auch nie wieder setzen", verriet die 50-Jährige in einem Interview mit "Bunte".