Bruce Darnell: Traurige Beichte aus seiner Kindheit!

Politikerin Lisa Paus hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Kampagne "Schieb deine Verantwortung nicht weg!" ins Leben gerufen. Sie soll Erwachsene stärker sensibilisieren und ein größeres Bewusstsein schaffen, sexuellen Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen zu erkennen. Auf dem Event zur Kampagne war auch Bruce Darnell, der eine erschreckende Beichte abgelegt hat. "Es ist eine bewegende Geschichte für mich, denn ich bin auch in der Kindheit missbraucht worden", erzählt er am Montagabend. Eine überraschende Offenbarung, denn es ist das erste Mal, dass der 66-Jährige über dieses dunkle Kapitel in seiner Kindheit spricht. "Das ist schon lange her", meint der gelernte Choreograf. Ein Nachbar habe sich im Alter von sechs oder sieben Jahren an ihm vergangen. Seinen Eltern soll er damals nichts davon erzählt haben.

Bereits in der Vergangenheit deutete Bruce Darnell an, dass er es in seiner Kindheit nicht leicht gehabt habe. Er sei das einzige uneheliche Kind von elf und habe seinen leiblichen Vater nie kennengelernt. Außerdem seien seine Eltern sehr streng gewesen und er hat sich häufig ungeliebt gefühlt.

Umso wichtiger ist es für Bruce Darnell, an einer Kampagne wie "Schieb deine Verantwortung nicht weg!" teilzunehmen. Denn er weiß nur zu gut, wie sich der Schmerz anfühlt.