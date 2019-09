Bülent Ceylan & Dina: Wer ist die Frau an der Seite des Comedians?

Seit 1995 ein Praktikum bei dem Jugend- und Musiksender Viva absolviert, steht der der Comedian im Rampenlicht. Ob mit seinem erfolgreichen Tour-Programm „Lassmalache“ (2018) oder in dem erfolgreichen -Format „Quatsch Comedy Club“, wo Bülent Ceylan aufkreuzt, beben die Hallen. Mit jeder Menge Witz und Verstand nimmt der Deutsch-Türke wie kein anderer Comedy-Star kulturelle Vorurteile und Stereotype humorvoll aufs Korn. Kein Wunder, dass der Bambi-Gewinner 2010 mit „Die Bülent Ceylan Show“ seine erste eigene Comedy-Show erhält. Doch trotz seines gewaltigen Erfolges ist Bülent Ceylan bis heute bodenständig geblieben. Spätestens seit 2007 kennen wir den Grund dafür, denn der langhaarige Komiker ist endlich glücklich verheiratet. Ehefrau Dina und die gemeinsame Tochter bringen Bülent Ceylan trotz seines Wahnsinnserfolges täglich zurück auf den Boden der Tatsachen.

Dina Ceylan: Wer ist die Frau des Komikers Bülent Ceylan?

Zwar nimmt der Sohn eines Türken und einer Deutschen in seinen Shows gern die kulturellen Eigenarten seiner Mitbürger auf die Schippe, doch pflegt Bülent Ceylan persönlich ein sehr traditionelles Familienbild. Gegenüber „Gala“ spricht der gebürtige Mannheimer über die klassische Rollenaufteilung in seinem eigenen Haushalt: „Wenn Kinder kommen, bin ich der Meinung, eine Mutter sollte beim Kind zu Hause bleiben.“ Zuhause nennt der Comedian sein Haus in Ziegelhausen, einem gemütlichen Stadtteil von Heidelberg. Mit seiner australischen Frau Dina, die der Deutsch-Türke 2007 heiratete, hat Bülent Ceylan heute eine gemeinsame Tochter namens Samara.

Bis heute trennt der Star-Comedian seinen Job strikt von seinem Privatleben. Dem „Stadtspiegel“ verrät Bülent Ceylan im August 2019, dass seine Familie „sein Rückzugsort“ ist. Doch Fotos von seiner Ehefrau Dina und der Tochter möchte der Komiker bis heute nicht in der Allgemeinheit sehen: „Ich stehe schließlich in der Öffentlichkeit. Aber bei meiner Frau und meinen Kindern erwarte ich einfach den Respekt, ihre Privatsphäre zu akzeptieren.“ Und wenn jemand eine so freundliche Bitte äußert, dann halten sich wirklich alle dran. Trotzdem schenkte der Comedy-Star seinen Followern zumindest einen kleinen familiären Happen und veröffentlichte auf ein Foto seiner Mutter Hilde.

Bülent Ceylan: Ehefrau Dina liebt den Comedian für seine Bodenständigkeit

Dank seiner kleinen Familie ist Bülent Ceylan trotz seines Erfolges in der Comedy-Branche bis heute bodenständig geblieben. An einem Tag steht er auf der Bühne, am nächsten bringt er den Müll runter. Und genau diese Bodenständigkeit, liebt seine eigene Frau an ihm, verrät der Mannheimer. Seine Familie bedeutete dem Star-Comedian alles, so erklärt Bülent im September 2019 der „Bild“: „Spätestens seit ich Kinder habe, weiß ich, wofür ich arbeite, wofür ich lebe. Spätestens mit deinen Kindern muss dir klar sein: Zu Hause bist du Papa. Denen ist egal wer du bist. Dann musst du auf die Knie gehen, weil sie Pferdchen mit dir spielen wollen.“

Comedian Bülent Ceylan: An einem Tag spielt er "Pferdchen" mit seiner Tochter, am nächsten räumt er den Bambi ab! Foto: Getty Images

Comedian Bülent Ceylan gründet seine eigene Stiftung „Für Kinder“

Doch der Schauspieler aus „Verpiss dich, Schneewittchen“ kümmert sich nicht nur rührend um seine eigene Tochter, sondern auch um andere notleidende Kinder in der Welt. Mit seiner selbstgegründeten Stiftung „Für Kinder“ unterstützt Bülent Ceylan seit 2017 den Nachwuchs aller Altersstufen in medizinischen als auch sozialen Belangen.

Auf seiner eigenen Homepage verstreut Bülent die weise Botschaft: „Als Comedian möchte der Stifter Menschen zum Lachen bringen, als Familienvater ist es ihm besonders wichtig Kinderaugen erstrahlen zu lassen und als Mensch mit ausländischen Wurzeln ist es ihm ein Anliegen, sich für Integration und Verständigung zwischen Kulturen einzusetzen.“ Immer wieder schön zu hören, dass es Menschen gibt, die ihre Bekanntheit auch für einen guten Zweck einsetzen. Sicherlich wird auch Bülent Ceylans Ehefrau Dina, die Mutter seiner Tochter, mit ihrem Mann übereinstimmen.

