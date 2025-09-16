Bushido: Der Rapper spricht offen über seine Gefühle – „öfter Therapie als sonst”

Unterstützung bekommt Anis Ferchichi von seiner Frau Anna-Maria, mit der er acht Kinder hat und in Dubai lebt. Auch sie hatte es in den 14 Jahren ihrer Beziehung keine leichte Zeit, bezeichnet ihren Mann sogar als „eiskalten Narzissten”. von dem jetzt aber nichts mehr übrig sei. Für Bushido ist klar, dass er seiner großen Liebe einiges zu verdanken hat. „Ich weiß gar nicht, wie oft sie mich gerettet hat”, gesteht er.