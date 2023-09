Bushido: Fiese Vorwürfe gegen den Familienvater

Heute kennen die Fans Lars Pape vor allem als Michi Bode bei GZSZ. Der Schauspieler stand aber auch vorher schon vor der Kamera. So spielte er beispielsweise 2012 in dem Video "Theorie und Praxis" von Bushido mit. Dort verkörperte er einen Polizisten. Gelohnt hat sich der Job am Ende aber nicht.

Ein Fan möchte nämlich jetzt bei Instagram wissen: "Bereust du einen Film, den du gemacht hast?" Die Antwort von Lars ist mehr als deutlich: "Eine Sache bereue ich wirklich, und das ist ein Musikvideo." Der Serienstar wollte schon immer in einem Musikvideo mitspielen. Umso mehr freute er sich, als die Anfrage von Bushido kam. Doch die Freude wurde schnell getrübt. Denn der Düsseldorfer verrät weiter: "Die Gage war nicht so viel - 400 Euro. Klar, das ist auch Geld, aber darum ging es mir gar nicht. " Nein, das Problem ist ein anderes: "Allerdings habe ich von der Gage bis heute keinen Cent gesehen!"

Er selber habe sogar noch was drauf gelegt, weil er ein Taxi bezahlen musste. Sein bitteres Fazit: "Das war ein Scheißtag, es war eh eine grauenhafte Produktion und Kohle habe ich auch keine gesehen."