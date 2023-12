Bushido: Geheimer Dreh in Deutschland!

Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, hat Bushido still und heimlich ein neues Format gedreht. Für die Produktion musste er seine Heimat Dubai und seine Familie verlassen. Die Doku-Serie mit dem Arbeitstitel "Back On Track – Neuanfang mit Bushido" entstand in den letzten Monaten in Deutschland. In dem Format will Bushido anderen Menschen einen Neuanfang ermöglichen. "Der Inhalt der Serie ist, verschiedene Menschen mit verschiedenen Problemen zu begleiten und sie ein wenig zu motivieren und stabilisieren", plaudert ein Insider jetzt gegenüber dem Blatt aus. Offiziell bestätigt wurde das geheime TV-Projekt aber noch nicht.