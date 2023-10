Bushido: Riskante Pläne! Bringt er seine Familie in Gefahr?

Krass … Nach acht Jahren Pause ist Bushido wieder am Start! Gerade kündigte er für 2024 seine Deutschland-Tour "König für immer" an: "Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen. In den letzten Jahren war das aufgrund vieler Herausforderungen in unserem Leben nicht möglich. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass es in absehbarer Zeit losgeht", so der Rapper.