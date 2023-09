Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Sie spricht über das Aus

"Ich habe so einen Bock auf Tour zu gehen", plaudert der 44-Jährige aus. "Ich glaube, ich werde ein allerletztes Mal noch auf Tour gehen." Und es gibt sogar schon die ersten Pläne: "Wir fangen an in Berlin, dann kommt Hamburg, dann kommt Köln […] und das Finale ist in Oberhausen."

Auch Anna-Maria Ferchichi spricht auf ihrem Instagram-Kanal über die Pläne ihres Mannes. Während einer Fragerunde will ein Fan wissen, ob sie und die Kinder dabei sein werden, wenn er auf Tour geht. "Klaro... die gesamte Familie. Inklusive Drillingsmäuse. Es wird Papas letzte Tour sein", verrät sie und versieht ihre Nachricht mit einem gebrochenen Herzen.

Ein ganz emotionaler Moment für Bushido und seine Liebsten!