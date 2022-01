Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Ehe-Krise? Sie packt endlich aus!

"Unsere Liebe, unsere Beziehung, unsere Ehe gehen ganz weit über diese rein körperlich und optischen Dinge hinaus", erklärte Bushido erst kürzlich in seiner Amazon-Doku. So harmonisch war es zumindest dann immer doch nicht! Anna-Maria Ferchichi gab nun zu, dass es in der Ehe große Probleme gab - besonders während des Gerichtsprozesses. "Ja, im Juni des Öfteren, ja. Das war im Sommer. Es war eine sehr belastende Zeit, auch für uns als Paar", erzählte sie in einem Interview mit RTL.