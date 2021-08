Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Erschütterndes Baby-Update

In ihrem Post spricht sie den Anwalt sogar persönlich an. "Sehr geehrter Hansgeorg Birkhoff, denken sie wirklich, ich drücke mich vor meiner Aussage? Ich denke, Sie haben mich drei Mal mehrere Stunden vor Gericht erlebt – wovor sollte ich mich also jetzt drücken? Ich versuche Ihre verletzenden Aussage durch Ihren Beruf zu rechtfertigen, man fängt wohl nach all den Jahren an, moralisch genauso verwerflich zu werden wie sein Klientel", schimpft sie. "Vielen Dank, dass ich mein Innerstes jetzt nach außen kehren musste, da Ihnen mein Attest nicht gereicht hat!"

Schlimme Fotos von Helene Fischer nach ihrem Comeback aufgetaucht! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: