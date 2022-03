Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Liebes-Hammer! Sie machen es offiziell

Nun will das Paar erneut heiraten, wie Bushido jetzt verriet. "Ich habe ihr irgendwann mal gesagt, wenn wir zehn Jahre verheiratet sind, heiraten wir noch mal", erklärt der Rapper in einem Interview mit "BTC-Echo". "Ich muss mal anfangen, etwas zu organisieren", so Bushido. Der Rapper wirke langsam nervös. Denn am 23. Mai 2012 haben sie geheiratet - da wären praktisch nur noch drei Monate Zeit.