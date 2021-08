Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Neue Details zum Baby-Drama

Sie bekam plötzliche Schmerzen. "Der Bauch wurde plötzlich überdimensional dick und ganz hart. Ich dachte, ich hätte mich überanstrengt. Abends hatten wir Freunde zum Essen bei uns. Ich stand vom Tisch auf...", so die Schwangere. Dann fing sie an mit schreien und es war überall Blut. Sie kam sofort in ein Krankenhaus. Der Herzschlag war bei allen Babys da. "Im Ultraschall sah man den Herzschlag der drei Mädchen. Allerdings sagten sie uns auch, dass die Plazenta von einem nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt würde. Wir waren trotzdem erst mal erleichtert", so die Frau von Bushido. Zwar sei das Mädchen genauso groß wie ihre Schwestern - dennoch wird sie laut den Ärzten sterben. Das Paar will die Hoffnung aber dennoch nicht ganz aufgeben...

