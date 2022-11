Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Traurige Nachrichten aus Dubai!

Anna-Maria ist nicht in Weihnachtsstimmung

"Irgendwie stellt sich bei mir 0,0 die Weihnachtsstimmung ein. Und das ist richtig schade. So gar nicht, dank dem Wetter. Obwohl hier eigentlich alles dekoriert ist", klagt sie. Doch es komme ihr vor, als befänden sie sich im August. "Ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Habe kein Jahreszeitebgefühl mehr. Gucke mir momentan so gerne die Storys von euch aus Deutschland an."

Auch das Weihnachtsfest ihrer Kinder kann ihre Stimmung nicht verbessern. Selbst Ehemann Bushido tut sich mit der Weihnachtszeit in diesem Jahr sehr schwer. Könnte es vielleicht sein, dass nicht nur das Wetter für ihre Laune verantwortlich ist? Anna-Marias Mutter Soraya Lewe-Tacke vermutet, dass die beiden seit ihrem Umzug zu viel aufeinander hocken. "Ich will jetzt nicht vor der Kamera sagen, wie das ausgeht. Ich hoffe gut, aber ich stelle mir das sehr schwierig vor. Da hat man ja nur sich. Und ob das nicht irgendwann zu eng und zu viel ist, weiß ich nicht", gibt sie in der RTL Plus-Doku "Bushido – RESET" zu.

Bleibt zu hoffen, dass sie damit Unrecht hat...

