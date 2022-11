Herzogin Meghan: Ungeschminkt! So sieht sie ohne Make-up aus

Meghan will nicht auf ihr Äußeres reduziert werden

Ob mit Make-up oder ungeschminkt: Meghan Markle legt großen Wert darauf, nicht auf ihr Äußeres reduziert zu werden. Das stellte sie kürzlich unmissverständlich in ihrem Podcast "Archetypes" klar. "Es ging einzig um Schönheit und nicht unbedingt um Hirn", klagte sie über ihren alten Job als "Aktenkoffer-Mädchen" in der Gameshow "Deal Or No Deal". So wurden den jungen Frauen auf der Bühne beispielsweise lange Haar-Extensions verpasst, künstliche Wimpern aufgeklebt und der BH ausgestopft. Eine Zeit, an die Meg nicht gerne zurückdenkt. Heute wünscht sie sich, für ihre Intelligenz und ihr soziales Engagement geschätzt zu werden.