Calantha Wollny: Drama um ihr kleine Tochter!

Am 21. Dezember kam die kleine Cathaleya zur Welt. Es ist das erste Kind für und sie ist ganz vernarrt in die kleine Maus.

Doch jetzt ist die Sorge um die kleine Tochter des - groß. Und zwar nicht unbegründet!

Alle traurigen Einzelheiten erfahrt ihr im VIDEO:

Calantha Wollny hatte eine Fehlgeburt

Das Calantha Wollny aktuell so happy ist, gönnt man ihr wirklich. In der Vergangenhiet musste sie schon vieles durchmachen. Nicht nur der Ärger mit ihrer Familie machte ihr schwer zu schaffen. Sie erlitt auch eine Fehlgeburt im vierten Monat. Ein harter Schlag für das junge Mädchen.

Heute ist sie glücklich und genießt die schöne Zeit mit ihrer kleinen Familie.

Sarafina Wollny wünscht sich auch ein Baby

Doch so happy Calantha Wollny ist, so traurig ist ihre Schwester Sarafina! Die wünscht sich seit Jahren ein Baby. Aber es will einfach nicht klappen! Kürzlich ist sie sogar unter Tränen zusammengebrochen, weil der Babywunsch so groß ist! Bleibt wohl nur zu hoffen, dass auch sie schon bald Glück hat und ihr großer Traum wahr wird!