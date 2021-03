Calantha Wollny: Familien-Streit? Sie enthüllt die ganze Wahrheit

Die Aufregung bei den Wollny-Fans war groß! Vor einigen Tagen offenbarte Calanthas Freund Mason via Instagram, dass er nichts mit ihrer Familie zu tun haben will. Auch in der TV-Sendung will der gebürtige Russe nicht auftreten. "Die Öffentlichkeit ist nichts für mich", gestand er. Die Gerüchteküche brodelt seitdem gewaltig! Hat etwa auch Calantha mit Silvia, Sarafina und Co. gebrochen?