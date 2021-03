Silvia Wollny: Traurig, was sie jetzt ertragen muss

Via "Instagram" hatten die Wollny-Fans nun die Möglichkeit, dem Freund von Calantha Wollny einige Fragen zu stellen. Mason stand ihnen dabei Rede und Antwort und nutzte ebenfalls die Gelegenheit, um gegen die berühmte Großfamilie auszuteilen. So wollte ein Follower wissen: "Möchtest du bewusst nichts mit Calys Familie zu tun haben?" Die Antwort von Mason darauf fällt vernichtend aus: "Mit Caly schon, mit der Familie nicht." Autsch! Was Silvia über diese Worte denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich sich jedenfalls noch nicht dazu...