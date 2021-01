Silvia Wollny als Oma: Ihre zwölf Enkelkinder auf einen Blick

Nicht umsonst trägt die RTLzwei-Doku über Silvia Wollny und ihren XXL-Clan den Titel „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“. Beim Thema Nachwuchsplanung bleibt es in Ratheim einfach nie lange still. Gemeinsam treiben die Wollnys die Geburtenrate in Deutschland fleißig in die Höhe. Nicht nur Silvia Wollny hat mittlerweile elf Kinder, sondern auch ihre Töchter bekommen am laufenden Band Nachwuchs. 2021 wird die XXL-Mutter nun schon zum 13. Mal Oma, denn Sarafina und Peter erwarten Zwillinge. Grund genug, einen Blick auf ihre zahlreichen Enkelkinder und die Geschichten dahinter zu werfen.