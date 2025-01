Calantha Wollny: Geleakte Audios! So denkt Silvia wirklich über ihre Tochter

"Macht alle gerne Aufnahmen, Leute, verbreitet das gerne", so Calantha Wollny am Dienstag, 21. Januar, in einem Abo-Stream auf TikTok. "Ich habe so lange meine Fresse gehalten", nun sei das Maß allerdings voll.

Calantha Wollny will ihre Familie fertigmachen

Um zu erwirken, dass die Sendung "Die Wollnys" von RTLZWEI abgesetzt wird, will sie nun nach und nach Familiengeheimnisse preisgeben. Dafür veröffentlicht sie sogar heimliche Aufzeichnungen und private Dokumente. Schon vor einigen Tagen hatte sie eine Serie von Enthüllungen auf TikTok angekündigt. Ihren ersten Stream musste sie jedoch mittendrin abbrechen. Der Bekannte, bei dem die 24-Jährige zu diesem Zeitpunkt wohnte, kam plötzlich zur Tür herein und forderte sie auf, den Livestream abzubrechen. Die Wollnys hätten ihn unter Druck gesetzt, behauptete Calantha später.

Rund 24 Stunden später, am 21. Januar 2025, meldete sich die 24-Jährige erneut im Abo-Stream. Dort spielte sie eine heimliche Tonaufnahme ab. Es bedarf aber gar keiner Leaks, um herauszufinden, wie wenig Silvia Wollny von ihrer Tochter hält. In einem TikTok-Livestream mit Familienfreund Kevin Haupt ließ sie sich kürzlich nämlich zu folgender Aussage hinreißen: "Sie [Calantha] ist noch nicht mal meine Hornhaut unter den Füßen wert".