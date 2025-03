Calantha Wollny krank: Streit mit Mama Silvia brachte sie ins Krankenhaus

Eigentlich wollte Calantha an diesem Tag wie gewohnt live gehen, doch auf Instagram erklärte sie knapp: "Heutiger Stream fällt aus." Dazu zeigte sie sich in einem Wartebereich – sichtbar angeschlagen. "Ich hasse Krankenhäuser", so die 24-Jährige weiter.

Die darauffolgende Story-Aufnahme sorgte bei vielen Fans für Besorgnis: Ihr Gesicht war deutlich geschwollen und gerötet, die Haut unter einem Auge wirkte gereizt – fast wie bei einem blauen Auge. Kurz darauf veröffentlichte sie ein weiteres Bild: der Arm mit ihrem „Cataleya“-Tattoo, daneben eine eingestochene Kanüle – ein Hinweis auf eine laufende Infusion.