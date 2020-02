Calantha Wollny: Lügen-Eklat um Freund Gino!

Reddit this

In der nächsten Folge von " - Eine schrecklich große Familie" stehen gleich zwei Events an: Cataleyas Taufe und Sarah-Janes Geburtstagsparty. Zur Feier des Tages lernen die Wollnys das erste Mal Calanthas neuen Freund Gino kennen. Doch Peter und Flo wollen ihm erstmal auf den Zahn fühlen...

Peter und Flo sorgen sich um Calantha

Während Sarafina und Sylvana Gino auf Anhieb sympathisch finden, sind ihre Partner skeptischer. "Man weiß ja nie, was hinter der Fassade steckt...", merkt Flo an. Und auch Peter findet: "Wir wollen uns nicht blenden lassen. Schließlich geht es ja auch um Calantha. Wir wollen sie ja nicht irgendwann ganz unglücklich sehen."

Sarah-Jane Wollny: Sex-Eklat auf ihrer Geburtstagsparty!

Calanthas Freund Gino muss an den Lügendetektor

Deshalb haben sich die zwei Jungs etwas einfallen lassen. Sie schließen Gino an einen Lügendetektor an - und stellen ihm pikante Fragen wie "Bist du Calantha treu", "Schaust du gerne anderen Frauen hinterher?" und "Kannst du dir Silvia als Schwiegermutter vorstellen?". Was bei dem Test rauskommt? Das erfahrt ihr heute Abend um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

