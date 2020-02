Sarah-Jane Wollny: Sex-Eklat auf ihrer Geburtstagsparty!

Party-Alarm bei Familie Wollny! In der nächsten Folge von " - Eine schrecklich große Familie" (Mi, 20:15 Uhr, RTLzwei) stehen gleich zwei Feierlichkeiten an. Erst wird Calanthas kleine Tochter Cataleya getauft und anschließend feiert Sarah-Jane in ihren 21. Geburtstag rein. Um Punkt 12 Uhr will die Familie sie mit einem Ständchen und einer Geburtstagstorte überraschen. Außerdem haben sie eine Piñata vorbereitet - mit pikantem Inhalt...

Sex-Skandal auf Sarah-Janes 21. Geburtstag

Als Sarah-Jane auf die pinke Eulen-Figur einprügelt, kommen keine Süßigkeiten, sondern Tampons, Kondome und ein Plastik-Penis zum Vorschein. Mama Silvia lässt es sich nicht nehmen, den Penis in den Mund zu stecken. "Der ist neu. Da kannst du schon mal üben", scherzt die Elffach-Mama. "Jetzt kannst du richtig Gummi geben." Und dann stellt Silvia auch noch Calanthas neuen Freund Gino bloß. Sie drückt ihm ein Kondom in die Hand - und fragt: "Wie groß ist denn deiner? Wir sind neugierig."

Sarah-Jane kann über den Gag jedoch lachen. "Ich habe damit gerechnet. Meine Familie ist so verrückt. Ich bin nur froh, dass es kein Stripper war." Die restliche Party findet dann aber ohne Mama Silvia statt. Während sie sich ins Schlafzimmer zurückzieht, feiern die anderen Partygäste bis in die frühen Morgenstunden.

