Calantha Wollny: Zyste geplatzt! So schlecht geht es ihr aktuell

Calantha Wollny (23) sorgte in diesem Jahr schon für einige Schlagzeilen. Sie offenbarte auf Instagram, dass es Streit mit Mama Silvia (59) und ihrer Familie gab. Außerdem hat sie ihre eigene Tochter Cataleya (5), die mittlerweile von Silvia adoptiert wurde, seit über zwei Jahren nicht mehr gesehen. Dass Oma Silvia sie immer wieder im Netz zeigt, passt ihr überhaupt nicht. "Ich will nicht, dass die Kleine weiterhin in der Öffentlichkeit gezeigt wird", schimpfte Calantha kürzlich auf Instagarm. "Vor allem bei gewissen Bildern auf der Seite meiner Mutter von den Kindern kann ich nur mit dem Kopf schütteln..." Doch nach den ganzen Anschuldigungen herrschte plötzlich Funkstille auf ihrem Instagram-Account. Was steckt dahinter?