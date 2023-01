Silvia Wollny früher: So sehr hat sich die Wollny-Mutter verändert!

Silvia Wollny früher: Die Sängerin

Wer glaubt, dass Silvia Wollny einfach "nur" Mutter und Reality-Star ist, der irrt gewaltig! Denn Silvia Wollny liebt das Leben auf der Bühne und das Singen! Schon mehrfach bewies das Familienoberhaupt, dass ihr die Musik in den Adern fließt. Zwar ist sie nicht die geborene Sängerin oder gar die -neue Helene Fischer am Schlagerhimmel, doch das hält die 57-Jährige nicht davon ab, trotzdem das Mirko in die Hand zu nehmen!