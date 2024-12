Calvin Kleinen: Überraschendes Comeback! Er startet ein neues Dating-Abenteuer im Reality-TV

Calvins nächstes Abenteuer führt ihn in die zweite Staffel der österreichischen Dating-Show "Match in Paradise". Schon die erste Staffel überzeugte mit bekannten Gesichtern wie "Are You the One"-Marie, "GNTM"-Zoe und "Germany Shore"-Belly. Jetzt ist auch Calvin Teil der Show und begibt sich in einer traumhaften Kulisse auf Partnersuche. Eine weitere Kandidatin dürfte Reality-Fans ebenfalls bekannt vorkommen: Sabrina Wlk, die bereits bei "Are You the One" und dessen VIP-Ableger teilnahm. Ob sich zwischen Calvin und Sabrina wohl eine Verbindung entwickeln wird? Es bleibt spannend.