Calvin Kleinen: "Temptation Island"-Comeback? – Er möchte Silvia Wollny verführen

Schon mehr als vier Jahre ist es her, dass Calvin Kleinen Kandidat bei "Temptation Island" war und sich somit einen Namen in der Reality-Szene machte. Seitdem ist einiges passiert und Calvin hat mittlerweile schon an vielen weiteren Formaten wie "Are You the One", "Couple Challenge" oder "Kampf der Realitystars" teilgenommen. Doch seine allererste Sendung wird immer einen Platz in seinem Herzen haben. Eine Rückkehr auf die Insel der Verführung schließt der 32-Jährige nicht aus – diesmal möchte er allerdings die vergebenen Damen umwerben.