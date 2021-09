Cameron Diaz: Baby-Burnout! Sie ist am Ende ihrer Kräfte

Was für eine Überraschung, als Cameron Diaz (49) im Januar letzten Jahres ihr Mutterglück verkündete! Damit hatte eigentlich keiner mehr gerechnet, vielleicht nicht einmal die einstige Schauspielerin selbst. Doch per Leihmutter wurde der Traum vom Kind doch noch wahr – und Cam erklärte umgehend, sie würde ab jetzt „jede Sekunde ihres Lebens“ mit Töchterchen Raddix verbringen. Fremde Hilfe in Form eines Kindermädchens? Kommt nicht infrage! So hörte man aus dem Umfeld der Vollblut-Mom. „Ich liebe es, Mutter zu sein. Es ist der beste, beste, beste Teil meines Lebens“, beteuerte Cameron selbst unermüdlich. Glaubt man ihr sofort! Wenn die Kinderbetreuung rund um die Uhr nur nicht so anstrengend wäre…