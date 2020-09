Cameron Diaz: Zuckerschoten-Mais-Salat mit Feta und Champagner-Dressing

Zunächst die Vinaigrette vorbereiten. Dafür 1 EL Champagner-Essig, 1 EL Olivenöl und 1-2 EL frisch gepressten Orangensaft in einer Schüssel miteinander vermischen. Etwa ein Drittel der Knoblauchzehe raspeln und hinzufügen. Mit Salz abschmecken.

Den Maiskolben in zwei Hälften zerbrechen. Mit der flachen Seite auf ein Schneidebrett stellen und mit einem scharfen Messer den Mais vom Kolben lösen. Anschließend wird der Mais in einer heißen Pfanne angebraten. Dafür ein bisschen Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, den Mais und ein bisschen Salz hinzufügen. Regelmäßig umrühren.