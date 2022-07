Cameron Diaz und Benji Madden: Ihr Ehe ist am Ende

Der Rockstar sehnt sich nach dem wilden Leben auf Tour, zusammen mit seinem Zwillingsbruder und Bandkollegen Joel (43). „Songs zu spielen und diese Verbindung zu den Leuten zu spüren, das ist etwas Einzigartiges“, schwärmte er mal. Doch seit zwei Jahren läuft nichts mehr, nicht mal zu einem Ausflug ins Kino lässt sich seine Liebste überreden: „Alles, was Cameron tun möchte, ist zu Hause zu bleiben, zu kochen, Filme zu schauen und Wein zu trinken. Für Benji fühlt sich das an wie ‚Und täglich grüßt das Murmeltier‘“, so ein Kumpel gegenüber „Life & Style“. Das sorgt natürlich für Zündstoff – auch mit dem Rest der Familie, Benjis Bruder Joel und dessen Frau Nicole Richie (40), die kein Problem damit hat, ihren Mann mit Kind und Kegel auf Tour zu begleiten! Früher waren Cameron und ihre Schwägerin quasi unzertrennlich, Nicole war es auch, die ihre Freundin Cam mit dem Bruder ihres Mannes verkuppelte („Dafür übernehme ich die Verantwortung“, scherzte sie mal). Doch seit Cameron sich in den eigenen vier Wänden verschanzt, hat die Freundschaft stark gelitten: Erst kürzlich organisierte Designerin Nicole ein Charity-Event zugunsten von Kindern in Not, lud Promi-Moms wie Jennifer Garner, Drew Barrymore, Chrissy Teigen und Gwyneth Paltrow ein. Nur Cameron, na klar, die fehlte …