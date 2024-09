Can Kaplan: So reagiert er auf Walentinas neuen Freund!

Im "Sommerhaus der Stars" ist Streit zwischen den teilnehmenden Stars vorprogrammiert, besonders zwischen den Paaren fliegen oft die Fetzen. Dieses Schicksal traf auch Walentina (24) und Can während der achten Staffel der beliebten Realityshow. In der sechsten Folge der achten Staffel kommen Can plötzlich die Tränen. Im Gespräch mit Walentina sagt er: "Du hast da manchmal Sachen zu mir gesagt, ich würde so was niemals zu dir sagen, weißt du?". Trotz der vielen Streits im Sommerhaus blieben die beiden auch nach der Realityshow weiterhin ein Paar. Vor wenigen Monaten postete Walentina dann ein Statement in ihrer Instagram-Story und gab das Liebes-Aus nach knapp über anderthalb Jahren Beziehung mit ihrem ehemaligen Verlobten bekannt.