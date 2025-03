Carmen Geiss: Bitter betrogen! Sie ist auf falsche Polizisten reingefallen

Wie "Bunte.de" berichtet, kontaktierten die Täter Carmen Geiss übers Handy. "Und ich Idiot gehe ans Telefon und dann hat mir da einer erzählt, er wäre von der Polizei und da hatte ich Angst", erklärt sie in ihrem Podcast. Die Blondine war so verunsichert, dass sie ihre Kreditkartendaten weitergab. "Da waren 13.000 Dirham binnen von Sekunden weg. Das entspricht rund 3.200 Euro", verrät sie weiter. Auch ihr Handy wurde blockiert, so dass sie Schwierigkeiten hatte ihre Karte zu sperren.

Die Masche mit falschen Polizeibeamten ist nicht neu – immer wieder fallen gutgläubige Menschen auf die professionellen Betrüger herein. Besonders ältere Menschen sind oft betroffen, doch auch Prominente sind nicht vor den perfiden Tricks der Kriminellen sicher.