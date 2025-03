Shania Geiss: Schlimmer Betrug! Fake-Milliardär aufgeflogen

Ein vermeintlicher Superreiche, der sich als waschechter Betrüger entpuppt und die Öffentlichkeit täuscht: Genau dieses Szenario wurde nun vor Gericht verhandelt. Der Mann, der jahrelang vorgab, ein milliardenschweres Vermögen zu besitzen, wurde nun verurteilt. Für Aufsehen sorgte dabei insbesondere seine angebliche Affäre mit TV-Sternchen Shania Geiss. Das Heilbronner Gericht verurteilte Sascha S. jetzt wegen Verleumdung in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 30 Euro. Außerdem muss er die Kosten des Verfahrens tragen.

Die 20-jährige Tochter von Carmen und Robert Geiss meldete sich jetzt erstmals persönlich zu Wort: Die Gerüchte um Sascha S. und sie entbehren jeder Grundlage. Die ganze Geschichte sei eine reine Erfindung, so Shania, die sich entschieden gegen die Spekulationen wehrt.

"Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Sache mit der Verurteilung jetzt auch abgeschlossen ist. Das Thema verfolgt mich seit viel zu langer Zeit und es mag für Außenstehende schwer vorzustellen sein, wie sehr einen das in der Würde und Seele verletzt, wenn man solch eine Bloßstellung in der Öffentlichkeit erleiden muss. Mich enttäuscht, wie so eine Person sich unter falschen Namen immer wieder Zugang in das Umfeld rund um Monaco verschaffen kann und ich hoffe wirklich sehr, dass mir dieser Mann niemals begegnen wird und kann alle anderen nur vor ihm warnen", soll sie laut "RTL" betont haben. Damit will sie endgültig mit den Spekulationen um eine vermeintliche Verbindung zu dem Betrüger aufräumen.