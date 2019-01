Carmen Geiss: Erschütternde Bilder nach ihrem Beauty-Eingriff!

Oh mein Gott! Was ist nur mit dem Gesicht von Carmen Geiß passiert?

wird ja ständig vorgeworfen, dass sie zu oft zur Botoxspritze greift. Immer wieder lästern die Follower, dass an ihrem Gesicht nichts mehr natürlich sei und sie die Besuche beim -Doc lieber mal etwas eingrenzt. Doch die neusten Bilder der Millionärin übertreffen wirklich alles!

Nun hat Carmen Geiss einen neuen Beauty-Eingriff machen lassen. Und das Ergebnis schockiert sogar ihren Mann Robert und die Kinder Davina und Shania Geiss!

In der neusten Folge " " (montags, 20.15 Uhr, II), unterzieht sich Carmen Geiss einem Vampir-Lifting. Am nächsten Tag steigt sie mit einer Kühlmaske, die das ganze Gesicht verdeckt in den Flieger. Doch dann der Schock! Robert Geiss bemerkt, dass das ganze Gesicht der 53-Jährigen voller Blut ist. Der Unternehmer und auch die beiden Kids geraten in Panik.

Als die Blondine ihre Maske dann auch noch absetzt, wird es noch schlimmer. Carmen sieht aus, als würde ihr gesamtes Gesicht bluten!

Carmen Geiss klärt auf

Ist Carmen Geiss zu weit gegangen? Sind das die Konsequenzen eines Beauty-Wahns? Die Familie und die Fans können Aufatmen. Denn der -Star hat sich nur einen fiesen Scherz erlaubt. Bei dem Blut im Gesucht handelt es sich bloß um Kunstblut.

Ob das wohl die Rache der Kölnerin an den vielen Hatern ist, die ihr vorwerfen sie würde zu viel machen lassen? Dieser Punkt geht jedenfalls an die Unternehmerin...